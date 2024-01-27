استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

أفاد مصدر بحسب وكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، بتعرض مركز قيادة للقوات الأمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا للاستهداف بطائرات مسيرة.



وقال المصدر إن "طائرات مسيرة استهدفت مركز القيادة الأمريكي الواقع جانب سد حياك في قرية خربة عدنان المعروفة باسم "ريباريا" بريف مدينة المالكية شمال الحسكة".



وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لهجمات متكررة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" معظم الهجمات ضد تلك القواعد بالإضافة إلى هجمات مماثلة ضد القواعد الأمريكية في العراق.



وفجر، اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا.



كما أعلنت مهاجمة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد الجوية غرب العراق بالطيران المسير.