أول تعليق إيراني على هجوم "سراوان"

وبحسب التقارير الأولية أدى الهجوم إلى مقتل 9 مواطنين باكستانيين وإصابة 3 أشخاص جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان.وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعاطفه مع الحكومة الباكستانية وذوي الضحايا.وأعلن المتحدث أن التحقيق في هذا المجال مستمر من قبل السلطات المعنية في إيران، وأضاف أن طهران وإسلام آباد لن تسمحا للأعداء بالإضرار بالعلاقات الأخوية بين البلدين.وقال محافظ سيستان وبلوشستان علي رضا مرحمتي، إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على أجانب في مقر إقامتهم في سيركان سراوان ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.وأكد أن الأجهزة القضائية والأمنية والاستخباراتية في سيستان وبلوشستان ستتصدى بالتأكيد لعوامل الانفلات الأمني في المحافظة.جدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أعلنت يوم الاثنين في 22 من يناير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران وباكستان وعودة سفيري البلدين اعتبارا من الـ26 من يناير الجاري.