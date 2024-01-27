ترامب يتحدث عن "سلاح دمار شامل" يهدد الولايات المتحدة

وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "لقد أصبحت حدودنا خطرا على أمن البلاد كسلاح دمار شامل".وأكد ترامب أن الوضع الحالي على الحدود هو "الأسوأ في التاريخ الأمريكي"، كما يوافق اتحاد حرس الحدود الأمريكي على أن الإدارة الحالية لا تسيطر على الوضع مع المهاجرين.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر تصرفات حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت لتأمين الحدود الأمريكية "غير آمنة".وقال حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، إنه سيرسل الحرس الوطني إلى تكساس، فيما لم يستبعد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، تقديم المساعدة اللازمة وسط الأزمة والصراع مع السلطات الفيدرالية.ودخلت سلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود، كما تصر سلطات الولاية على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى تسلل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين.