صفقة مرتقبة بفلسطين لاطلاق الأسرى الإسرائيليين بالكامل.. مقابل ماذا؟

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من 100 أسير لدى حركة حماس وهو اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين.وقال مسؤولون للصحيفة، إن المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق، تجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل، التي قدمت في الأيام العشرة الأخيرة، وتجري حولها محادثات في باريس اليوم الأحد بين مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" وليام بيرنز، ومسؤولين من قطر ومصر وإسرائيل.وبينما لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، يبدي المفاوضون تفاؤلا حذرا بأن التوصل إلى اتفاق نهائي في متناول اليد، وفقا لمسؤولين أميركيين أصروا على عدم الكشف عن هوياتهم.