إيران: حماس زائرينا للاربعين يفوق البنى التحتية الإيرانية والعراقية

وأشارت الوزارة، إلى أن حماس ورغبة الناس لرحلات الأربعين يتجاوز البنية التحتية الموجودة في إيران والعراق، مضيفة انه بالنظر إلى أن عدد الحجاج يتزايد كل عام، فمن الضروري التخطيط لتحسين البنية التحتية وتوزيع الرحلات، بحسب موقع "بازار" الايراني.وتابع، انه من المتوقع أن يزداد عدد ركاب الأربعين العام المقبل، لذلك ستقوم جميع إدارات النقل من جوي وبري وسكك حديدية وبحرية وجميع المؤسسات بما في ذلك البلدية وتنظيم الطرق وغيرها بتقدير وإعلان طاقتها القصوى من أجل القضاء على النقص وينبغي اتخاذ التدابير اللازمة.وأوضحت انه في بعض الحالات التي يستدعي الأمر ذلك، نطلب من وزارة الخارجية التشاور مع العراق لحل بعض المشاكل، مشيرة الى ان 94% من رحلات الزيارة الاربعينية تمت عبر أسطول النقل البري، ومن بينها حوالي 72% من الرحلات تمت بواسطة المركبات الخاصة وحوالي 28% من الرحلات تمت بواسطة أسطول النقل العام.