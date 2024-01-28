مقتل شخص في هجوم مسلح على كنيسة إيطالية في إسطنبول

السومرية نيوز – دوليات



شن مسلحان هجوما على كنيسة إيطالية في إسطنبول خلال مراسم دينية، اليوم الأحد، ما أدّى إلى مقتل شخص، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.





وبحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان.



وأشار وزير الداخلية التركي إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

وبحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 من صباح الأحد (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان.وأشار وزير الداخلية التركي إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.