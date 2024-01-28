أول تعليق لبايدن على مقتل الجنود الأمريكيين في الاردن

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا".وأضاف: "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".وتابع: "ما حدث بالأردن تصعيد كبير".