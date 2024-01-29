المرصد السوري: استهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لسكاي نيوز عربية، إن "انفجارات عنيفة دوت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق تعتبر أحد مقرات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وسط انطلاق الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري في محاولة للتصدي للصواريخ، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف استهدف موقعا تابعا للحرس الثوري الإيراني.وأفادت المعلومات الأولية بأن عددا من الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل، محاولة استهداف بعض المواقع في محيط منطقة "السيدة زبنب" جنوب دمشق.