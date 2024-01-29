بريطانيا توجه رسالة لإيران بشأن التوتر في المنطقة

وقال سوناك: "نحض طهران على وقف تصعيد التوتر في الشرق الأوسط".واضاف ان "بلاده تقف مع حلفائها لإعادة الاستقرار والسلام إلى المنطقة"، مشددا على أن "هذا ما سيواصل العمل في اتجاهه".أتت هذه التصريحات، بعد التصعيد الخطير الذي شهدته الحدود السورية الأردنية إثر الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية أميركية أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 34.من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.كما أضاف أن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".كذلك تابع أن "ما حدث بالأردن تصعيد كبير"، متوعداً بمهاجمة كل المسؤولين عن مهاجمة قواته بالقاعدة الأميركية داخل الأردن.في المقابل، نفت إيران علاقتها بتلك الضربة، وأكدت أن المسلحين الذين يشنون هجمات في المنطقة لا يأخذون "أوامر" منها.ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تورط بلاده في كافة الهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية، معتبرا أن الاتهامات التي تساق ضدها في هذا الشأن "غرضها سياسي وتهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".كما أردف "سبق أن قلنا بوضوح إن جماعات المقاومة في هذه المنطقة ترد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني"، وهي لا تأتمر بأوامر إيران، وتُقرّر أفعالها بناءً على مبادئها الخاصة"، وفق ما جاء في بيان للوزارة نقلته اليوم الاثنين وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).