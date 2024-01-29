بسبب وقف التمويل.. الأونروا: لن نتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير

وأوقفت دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا ورومانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.وقال متحدث باسم الوكالة "إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير".