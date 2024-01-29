لا نريد حربا مع إيران.. البيت الأبيض: سنرد "بالطريقة اللازمة" على "هجوم الأردن"

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن "الرئيس بايدن "سيرد" على هجوم الأحد "بالطريقة الملائمة"، مضيفا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعا أوسع في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أكدت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها "ارتفاع عدد الإصابات في صفوف القوات الأمريكية بالهجوم الذي استهدف موقع "البرج 22" شمال الأردن إلى 34 شخصا ونقلها المزيد من المصابين للعلاج".وأصبح معروفا أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنت يوم أمس الأحد مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية والذي أسفر في أول بيان أمريكي بهذا الخصوص عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين.هذا وقتل عناصر من الجيش الأمريكي، وأصيب العديد من الأفراد جراء هجوم على اتجاه واحد بواسطة طائرات بدون طيار، على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.وأضافت "المقاومة" أنها استهدفت 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.وأكدت "المقاومة الإسلامية العراقية" في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 114 يوما".