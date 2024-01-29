بتهمة اغتيال معارضين.. عقوبات أمريكية بريطانية ضد إيران

وأظهرت مذكرة للحكومة البريطانية الاثنين أن "بريطانيا أضافت 8 جهات لنظام العقوبات التي تفرضها على إيران".وأشارت إلى أن "الإجراءات الأميركية والبريطانية تأتي في إطار الكشف عن اتهامات موجهة من واشنطن".وقالت الحكومة البريطانية إن "حزمة العقوبات الجديدة التي جرى التنسيق بشأنها مع الولايات المتحدة تستهدف إيرانيين مسؤولين عن تهديدات بالقتل على أرض بريطانيا".وارتفعت الأصوات في الحكومتين الأميركية والبريطانية، الأحد، إلى "ضرب إيران"، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد "في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.