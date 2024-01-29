روسيا.. المصادقة على ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية

وقالت اللجنة الانتخابية عبر تيليغرام: "سجلت لجنة الانتخابات الروسية ترشيح فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس".وكان الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 عاما، والذي يحكم البلاد منذ ربع قرن تقريبا، أعلن في كانون الأول، رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آذار 2024.ومن المتوقع، أن يحسم بوتين بالفعل الانتخابات ويفوز بولاية رئاسية جديدة، فيما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الرئيس لن يشارك في مناظرات تسبق الانتخابات".ولا يزال المنافس بوريس ناديجدين يحاول نيل المصادقة على ترشيحه الذي أثار حماسًا غير متوقع في الأسابيع الأخيرة، حيث احتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه.ويتعين على "ناديجدين" أولًا جمع 100 ألف توقيع من الناخبين قبل 31 كانون الثاني وتقديم اللائحة إلى هذه الهيئة الخاضعة لسيطرة الحكومة، والتي يعود إليها قرار الموافقة على الترشيحات أو رفضها.واعترف هذا السياسي بصعوبة الفوز أمام منافسه لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات "بداية نهاية عهد بوتين"، على حد وصفه.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 آذار.وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة حتى 2036.