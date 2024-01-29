بينها العراق.. واشنطن تدرس توجيه ضربات في ثلاث دول

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الهجوم على الأراضي الإيرانية يبدو وكأنه خيار أقل احتمالا".وبالإضافة إلى تحديد كيفية الرد على هجوم الطائرات بدون طيار على البرج 22 في الأردن، تدرس الإدارة الأمريكية أيضا توجيه ضربات ضد أهداف الحوثيين ردًا على هجماتهم على السفن العسكرية الأمريكية التجارية، وفقاً للمسؤولين.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارن" أسقطت يوم الجمعة صاروخا باليستيا أطلق باتجاهها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وهي المرة الثانية التي تعلن فيها الولايات المتحدة أن الجماعة استهدفت إحدى سفنها العسكري.ويوم الأحد، أعلن أعلن الجيش الأمريكي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أمريكية في الأردن.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموقع المستهدف هو "البرج 22"، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.