منذ عام 2011.. وصول أول سفير للإمارات إلى سوريا

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، حيث كان يتولاه منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي.وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً لبلاده في السودان.وفي كانون الأول 2018 أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.وفي آذار الماضي قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية إلى الإمارات، حيث أجرى ورئيسها محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.