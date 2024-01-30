احصائيات صادمة بالاعتداءات الجنسية على مرضى "الصحة العقلية" في بريطانيا

وأظهر تحقيق مشترك لشبكة "سكاي نيوز" وصحيفة "إندبندنت" البريطانيتين وجود نحو 20 ألف شكوى متعلقة بالاعتداءات الجنسية والتحرش من موظفين ومرضى على حد سواء منذ عام 2019، في أكثر من 30 مؤسسة للصحة العقلية في إنجلترا.وخلص التحقيق إلى أن المؤسسات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) "فشلت في إبلاغ الشرطة بأغلبية الحوادث، ولا تفي بالمعايير الحيوية المصممة لحماية المرضى الأكثر ضعفا في المملكة المتحدة من الأذى الجنسي".كما كشف العديد من المرضى وعائلاتهم، في التحقيق الذي استمر 18 شهرا، قصصهم بشأن تعرضهم للاعتداء الجنسي أثناء إقامتهم في وحدات مخصصة لمرضى الصحة العقلية.وبدأ التحقيق بشهادة ألكسيس كوين، نجمة السباحة السابقة في بريطانيا، التي قالت إنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرتين، الأولى عندما أجبرت على النوم في جناح للرجال، والثانية في جناح مختلط بين الجنسين.كما شهدت ريفكا غرانت، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من أحد موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.وروت ستيفاني توتي أنها لجأت لخدمات الصحة العقلية في مدينة إسيكس بعد تعرضها للاغتصاب في شبابها، لكن بدلا من الحصول على العلاج تعرضت لاعتداء جنسي على يد أحد الموظفين لمدة 5 أشهر.ووصف رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين لايد سميث النتائج بأنها "مروعة"، في حين قال وزير الصحة ويس ستريتنغ إن النتائج "دعوة لاستيقاظ" الحكومة.وأضاف ستريتنغ: "سيذهل كل شخص من أن هذه الجرائم المروعة ارتكبت ضد المرضى في أضعف حالاتهم.. حقيقة حدوث ذلك في هيئة الخدمات الصحية الوطنية أمر مخيف".وردت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في بيان، بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى والموظفين، بما في ذلك طرح آليات أفضل للإبلاغ والتدريب والدعم، كجزء من ميثاق السلامة الجنسية الجديد التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.