بايدن يقرر الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية

وقال بايدن، في حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة "رويترز"، إنه قرر كيفية الرد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين.ولم يوضح الرئيس الأمريكي نوع الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، ولكنه أكد أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط.وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على الهجوم الذي استهدف قاعدة أمريكية في الأردن وأسفر عن مقتل 3 عسكريين "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.واتهمت واشنطن ما وصفته "الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.