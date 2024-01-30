أول تعليق أمريكي على قرار كتائب "حزب الله"

علقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الثلاثاء، على قرار كتائب حزب الله بشأن عملياتها ضد القوات الأمريكية.

وقالت البنتاغون، "رأينا التقارير حول إعلان كتائب حزب الله في العراق وقف هجماتها لكن الأفعال أبلغ من الكلمات".



الى ذلك، اكدت البنتاغون "سنرد على هجوم الأردن في الزمان والمكان اللذين نختارهما"، مشيرة الى "ارتفاع عدد الإصابات جراء الهجوم على القوات الأميركية في الأردن إلى أكثر من ٤٠ إحداها حرجة".

وأعلنت كتائب "حزب الله"، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية، عازية ذلك "دفعا لإحراج الحكومة العراقية".





