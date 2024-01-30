سوريا.. قصف يستهدف موقعين في ريف درعا

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء الثلاثاء، عن تعرض موقعين لقصف في ريف درعا جنوبي سوريا.



وقال المرصد في بيان، "استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعا عسكريا في منطقة تل الجموع، وآخرا قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأضاف البيان أن القصف "جاء ذلك، ردا على إطلاق 3 صواريخ على الأقل استهدفت الجولان السوري المحتل".

وكشف المركز في بيانه أنه "منذ مطلع العام 2024، 7 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 4 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 16 هدفاً بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".