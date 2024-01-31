بريطانيا غاضبة من مواطن اختارت طفلته قضاء يوم في العراق

السومرية نيوز - دوليات



تعرض أب بريطاني لانتقادات شديدة لأنه اصطحب ابنته البالغة من العمر 8 سنوات في رحلة ليوم واحد إلى العراق، في الوقت الذي يبرر الأب لنفسه أن ذلك كان اختيارها.

وسافر مايكل جيل وابنته ميا إلى أربيل، العراق، بعد إجازتهما في قطر، حيث قضيا يوم سبت كامل (27 يناير) في استكشاف المنطقة، بحسب خبر أوردته صحيفة ديلي ستار وترجمته "السومرية نيوز".



على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تنصح بعدم السفر إلى العراق إلا للضرورة بسبب "خطر وقوع هجمات"، يقول مايكل إنه شرح المخاطر لميا بما في ذلك "حدوث ضربة صاروخية عرضية" قبل السماح لها بأن تقرر ما إذا كانت تريد ذلك أم لا.

واظهرت صورة نشرتها الصحيفة ضمن الأشياء التي تم انتقادها، هو التقاط الفتاة صورة مع رجل مسلّح، يبدو انه عنصر في جهاز امني بإقليم كردستان.