على طريقة "عراق 2007".. تهجير عراقي من ولاية أمريكية برسالة تهديد

يأتي الهجوم على محمد البهادلي، الذي جاء إلى الولايات المتحدة قبل عقد من الزمن قادما من العراق بعد أن أصبح الأمر خطيرا للغاية، في وقت يعارض فيه العديد من الجمهوريين مبادرات تشمل تجنيد أعضاء هيئة التدريس والطلاب الملونين والاحتفاظ بهم، بحسب ما نقلت اسوشيتد برس.وقال البهادلي إنه يعرف من تجربته في العراق كيف يمكن أن تتصاعد التهديدات: “تسمع شيئًا أولاً، والشيء التالي هو الإجراء الذي يتبعه"، لذلك قرر عدم الانتظار لمعرفة ما قد يكون الإجراء التالي.تحتوي الرسالة المؤرخة في 29 كانون الأول والتي تم تسليمها إلى وكالة أسوشيتد برس على نعوت عنصرية وتشير إلى أن شبكة نيو إنجلاند البيضاء أخبرت البهادلي أنه يجب عليه "العودة إلى الشرق الأوسط حيث تنتمي".ووصف المشرف تيموثي ماثيني الرسالة بأنها "أكثر رسائل البريد الإلكتروني دناءة التي رأيتها خلال 35 عامًا في التعليم"، مبينا ان البهادلي، الذي أعلن استقالته قبل أسبوع، كان "موظفًا مثاليًا" وكان له "تأثير إيجابي" على مدارس المدينة.وأوضح انه "لأننا نقدر بشدة تنوع طلابنا وموظفينا، فقد أحزننا هذا الوضع جميعًا الذين يسعون إلى ضمان مدارس آمنة ومرحبة، ومع ذلك، سنواصل السعي لتحقيق التنوع والمساواة والشمول هنا لأن أهمية هذا العمل أصبحت أكثر وضوحًا وإلحاحًا بالنسبة لنا الآن”.وقال رئيس شرطة جنوب بورتلاند، دان أهيرن، إن ضابط موارد المدرسة والمحققين يقومون بالتحقيق والتشاور مع المدعين العامين بالولاية والمقاطعة لتحديد ما إذا كانت جريمة قد ارتكبت.مرسل رسائل البريد الإلكتروني، رايان موردو، مؤسس نيو هامبشاير لشبكة نيو إنجلاند البيضاء، نشط على موقع للتواصل الاجتماعي يحظى بشعبية لدى القوميين البيض، حيث قال إنه تلقى إشعارًا بعدم التعدي على ممتلكات المدرسة في الجنوب بورتلاند مع تحذير ضابط شرطة من أن خطاب الكراهية يمكن اعتباره تهديدًا.وقال مردو لوكالة أسوشيتد برس في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بصراحة، أنا لا أهتم بمحمد". يدعي موردو أنه من خلال استهداف جهود التنوع، فإنه يتحدث باسم العائلات البيضاء.وقال البهادلي، الذي حصل على درجات علمية من كلية ترينيتي وجامعة بوسطن وغادر ولاية ماين بالفعل، إنه يدرك أن مردو يتمتع بحقوق حرية التعبير. ومع ذلك، قال إنه يجب فرض عقوبات على تجاوز الحدود وجعله يشعر بعدم الأمان، وعلى دفعه إلى اقتلاع أسرته والفرار من الدولة التي يحبها والبدء من الصفر في وظيفة جديدة.وقال إنه أحب ولاية ماين، حيث عاش لمدة ست سنوات، ولا يريد مغادرة الولاية.وقال البهادلي: "إذا كان يشعر بالذكاء في السير على خط رفيع فيما يتعلق بالقانون، وإذا كان قادراً على التنقل في النظام وقول كل ما يمكنه قوله، فأنا أفقد الثقة نوعاً ما، يجب أن تكون هناك عواقب قانونية".