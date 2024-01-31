"الغارديان" تكشف هدف إيران الإستراتيجي في العراق وسوريا

ومضى التقرير يقول: "مع كل يوم يستمر فيه القصف الإسرائيلي (غير القانوني) على غزة، يقترب هذا الانفجار الضخم إلى المنطقة".الصحيفة أشارت إلى أن هجوم يوم الأحد الماضي على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، أسفر عن مقتل وإصابة جنود أمريكيين، وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن باللوم فيه على إيران على وجه التحديد.وتصر إيران على أنها ليست مسؤولة عن هذا الحادث، لكن تقرير الصحيفة يقول إن قليلين في واشنطن يصدقون مثل هذه التصريحات، بالنظر إلى الدعم الإيراني وتدريب وتسليح وكلائها في المنطقة.ووفقاً للصحيفة، فإن الهدف الإستراتيجي طويل الأمد لإيران هو إخراج القوات الأمريكية من قواعدها في العراق وسوريا، وإنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة.وتضيف الصحيفة: "إن هجوم 7 أكتوبر والرد الإسرائيلي (المثير للاشمئزاز) والمدعوم من الولايات المتحدة، قد أتاحا فرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق هذا الهدف".واعتبر التقرير أن بايدن "أخطأ في حساباته في أعقاب 7 أكتوبر، عندما قدم الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل؛ إذ أعطى نتنياهو تفويضاً مطلقاً، والآن ربما يخطئ في حساباته مرة أخرى؛ ما قد يترتب على ذلك عواقب أفظع".