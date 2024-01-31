إيران تعفي مسافرو دول التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول

وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية الإيرانية، للوكالة الرسمية "إيرنا"، إن "الوزارة أصدرت أمرا تنفيذيا لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات من جانب واحد مع 28 دولة، وأنه تم إخطار المؤسسات ذات الصلة".وأضاف بيغدلي أن "مواطني هذه الدول الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لن يحتاجوا تأشيرة اعتبارا من 4 من شباط المقبل".وبحسب المسؤول الإيراني فإن "28 دولة التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول، هي السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قيرغيزستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا والهند".وأوضح "يمكن للمواطنين الهنود دخول إيران من المصادر الجوية دون الحاجة إلى تأشيرة، وللدخول عبر الحدود البرية يجب عليهم الحصول على تأشيرة".