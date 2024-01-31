الاتحاد الأوروبي يكشف عن قيمة الأسلحة المزودة لأوكرانيا خلال عامين

وقال بوريل: "زودت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بأسلحة بقيمة 28 مليار يورو في عامي 2022 و2023. وهذا الرقم آخذ في النمو، ونتوقع أن يصل هذا العام إلى 21 مليار يورو في عام واحد فقط".وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن "الدول الغربية تقترب من الانخراط في النزاع الأوكراني بشكل مباشر".وأكدت موسكو على أن "ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا".وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط 2022.