Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أمريكية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

صفقة التبادل المقترحة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 رهينة إسرائيلية

دوليات

2024-02-01 | 00:51
صفقة التبادل المقترحة.. 35 يوما من الهدنة مقابل 35 رهينة إسرائيلية
459 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

كشفت القناة "12" الإسرائيلية، أن رئيس الموساد دافيد بارنياع، كشف أمام مجلس الحرب الإسرائيلي "وثيقة مبادئ" لصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، تشمل إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل هدنة لـ35 يوما، بحسب وكالة الأناضول.

وقالت القناة، إن الوثيقة التي قدمها بارنياع، لمجلس الحرب "تشمل إطلاق سراح 35 مختطفا على قيد الحياة من النساء والجرحى وكبار السن، مقابل هدنة مدتها 35 يوما، أي يوم واحد من الهدنة لكل مختطف (احتجزتهم حماس في هجوم 7 أكتوبر 2023".
وأضافت أنه "من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة لأسبوع إضافي، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم حماس بالجنود".

واعتبرت القناة، أن "جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم".

ولفتت إلى أن صفقة " تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين أدانتهم تل أبيب بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين".

وذكرت أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين "سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين هضمها".

وتابعت: "النقاش في إسرائيل لم يكن معنيا فقط بمسألة عدد السجناء (الأسرى) الذين سيتم إطلاق سراحهم، بل أي سجناء سيتم إطلاق سراحهم. وهذا أمر مهم للغاية وسيؤثر على قبول الصفقة".

وأكدت القناة "12"، أنه حتى هذه اللحظة "لا يوجد اتفاق على عدد السجناء (الفلسطينيين) الذين سيتم إطلاق سراحهم (من جانب إسرائيل)

وبحسب القناة، فإن الكرة الآن في ملعب "حماس" التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة، وفي انتظار ردها.

والثلاثاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت مقترح الصفقة الذي تم تداوله في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى، وأنها بصدد دراسته.

ومن جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأربعاء، إن حماس "تصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، واحد منهم فقط عضو في الحركة".

ولفتت الصحيفة، أنه في القائمة التي من المتوقع أن تتقدم بها حماس "هناك أسماء كبيرة قادرة على تغيير وجه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها القيادي في فتح مروان البرغوثي، الذي يعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)".

ويقضي البرغوثي (اعتقلته إسرائيل عام 2002) خمسة أحكام مؤبدة و40 عاما في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات قُتل فيها خمسة إسرائيليين وأصيب آخرون، بحسب المصدر ذاته.

وتابعت الصحيفة: "أما الاسم الثاني الذي تصر عليه حماس هو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، والذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001".

وأشارت إلى أن إسرائيل "رفضت إطلاق سراح سعدات ضمن صفقة شاليط (لتبادل الأسرى عام 2011)".

وأضافت "سعدات، مثل البرغوثي، أيضا يعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني".

أما السجين الثالث، فقالت "يديعوت أحرونوت" إنه "عبد الله البرغوثي، عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية".

ويقضي عبد الله البرغوثي، حاليا حكما بالسجن المؤبد لـ 67 عاما، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

ورفضت إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي أيضا في صفقة شاليط، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الساعة 20:40 (ت.غ)، لم تعلق حركة "حماس" على ما أوردته القناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

والأحد، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل فيما تجري مصر وقطر اتصالات مع "حماس" للتوصل إلى اتفاق ثاني لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة بمقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.

والإثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد....حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
Play
سلسلة عقود يشوبها الفساد....حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
Play
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
Play
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
Play
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
Morning Live
Play
Morning Live
هكذا تتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الالكتروني - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-31
Play
هكذا تتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الالكتروني - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-31
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
Play
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
جات بالليل
Play
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
Play
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الابناء واصدقاء السوء - 30-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-30
Play
الابناء واصدقاء السوء - 30-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-30
Celebrity
Play
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
Play
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد....حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
Play
سلسلة عقود يشوبها الفساد....حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
Play
مشكلة كراج النهضة - حلقة ٣٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-01-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
Play
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
Play
العراق في دقيقة 30-1-2024 | 2024
11:30 | 2024-01-31
Morning Live
Play
Morning Live
هكذا تتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الالكتروني - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-31
Play
هكذا تتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الالكتروني - الحلقة ٢٠٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-31
Play
بغداد الجديدة - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
Play
اشتباك بلا قواعد .. بوصلة الحوار تفقد الهدف بعد ضربة التنف - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-30
جات بالليل
Play
جات بالليل
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
Play
غليان الجماهير العراقية على خروج العراق من كاس اسيا - 30-01-2024 | 2024
13:00 | 2024-01-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الابناء واصدقاء السوء - 30-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-30
Play
الابناء واصدقاء السوء - 30-01-2024 | 2024
02:30 | 2024-01-30
Celebrity
Play
Celebrity
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29
Play
مصفف شعر المشاهير يحيى فارس - الحلقة ٤٧ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-29

برجك للسنة الجديدة

خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.