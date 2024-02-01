رويترز: إيران تسحب كبار ضباطها من سوريا

وأضافت أن "سحب إيران ضباطها من سوريا مرتبط بعدم رغبتها في الانجرار المباشر لصراع بالمنطقة".وتابعت أن "إيران لا ترغب في إنهاء تواجدها بسوريا رغم سحب ضباطها".وقالت "رويترز" نقلاً عن مسؤول أمني إقليمي كبير إن "سحب إيران لضباطها من سوريا هو تقليص للوجود وليس انسحابا كليا".وأردفت أن "كبار القادة الإيرانيين غادروا سوريا إلى جانب عشرات الضباط من الرتب المتوسطة".وأشارت "رويترز" الى أن "إيران أبلغت سوريا بقلقها من تسرب المعلومات بعد استهداف مستشاريها".