واشنطن تهدد: سيكون لدينا رد متعدد الجوانب وبمواقع عدة

كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء الخميس، أن بلاده سيكون لها رد متعدد الجوانب وفي مواقع عدة، بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي بالبنتاغون، إن "الرئيس بايدن لن يقبل أي هجمات على قوات أمريكية، وجنودنا قتلوا من جانب وكلاء إيران".

وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات للدفاع عن المصالح الأمريكية والشعب الأمريكي، وسنرد في المكان والوقت المناسبين"، مشدداً "الرئيس بايدن لن يتسامح مع من قتل جنودنا من قبل وكلاء إيران المتطرفين".

ولفت أوستن "سنواصل تجنب توسيع الصراع، لكن سنتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفاً "كانت أياما صعبة على وزارة الدفاع الأمريكية منذ مقتل 3 من جنودنا في الأردن".

وأعلن عن تحمله "المسؤولية كاملة، وأؤكد أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة"، كاشفاً "سيكون لدينا رد متعدد الجوانب، وفي مواقع متعددة".