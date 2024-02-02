300 جريح جراء حريق ناجم عن انفجار غاز في كينيا

وقال الصليب الأحمر على منصة إكس إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصا إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيرا إلى أن "27 شخصا آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة".وكان عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، ولا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد من الحريق.وأفاد تقرير سابق قدمه قائد الشرطة الإقليمية في العاصمة الكينية أدامسون بونجي بوجود 165 مصابا على الأقل.