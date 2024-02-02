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بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل بعد تدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في غزة
دوليات
2024-02-02 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
306 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
استدعت وزارة الخارجية البلجيكية أمس سفيرة إسرائيل احتجاجاً على غارات نفذتها قوات الاحتلال على مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة خلال عدوانها المتواصل منذ تشرين الأول الماضي على القطاع.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب قولها على منصة (إكس): إنها استدعت سفيرة إسرائيل لديها احتجاجاً على الغارة الإسرائيلية، وأضافت: أن مكاتب الوكالة (اينابيل) دمرت بالكامل وهذا أمر مرفوض تماماً".
وقال مدير وكالة التنمية جان فان ويتر عبر منصة إكس: "جميعنا في إينابيل مصدومون باعتبارنا وكالة حكومية تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي.. لا يمكننا قبول ذلك"، ناشراً صورتين إحداهما للمبنى حيث تقع مكاتب الوكالة قبل القصف، والثانية لكومة من الركام.
واستناداً إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نشر أمس الأول فإن 37379 مبنى أي ما يعادل 18 بالمئة من إجمالي المباني في قطاع غزة قد تضررت أو دمرت جراء العدوان الإسرائيلي منذ تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تشير بيانات الأقمار الصناعية إلى أنّ الدمار ازداد أكثر من الضعف.
وحسب رامي العزة الكاتب المشارك في إعداد التقرير فإن "البيانات الجديدة تشير إلى أن أكثر من خمسين بالمئة من المباني في غزة متضررة أو مدمرة".
ويشن الجيش الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير كبير في المنازل والمؤسسات والبنى التحتية في القطاع.
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