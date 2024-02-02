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مبالغ تصل لـ165 الف دولار... قائمة بـ20 دولة ستدفع لك مقابل الانتقال اليها

دوليات

2024-02-02 | 02:43
مبالغ تصل لـ165 الف دولار... قائمة بـ20 دولة ستدفع لك مقابل الانتقال اليها
612 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

استعرض تقرير مختص، قائمة من 20 دولة حول العالم ستدفع لك مقابل الانتقال اليها خلال عام 2024، وباموال قد تصل الى اكثر من 165 الف دولار، فضلا عن تقديم منازل مقابل اقل من دولار واحد، فقط لتنمية المناطق الحضرية مجددا.

وبعد فيروس كورونا، أصبح الأشخاص على استعداد للاستقرار كعاملين بدوام كامل في أي شركة طالما كان لديهم وظيفة، أكثر اهتمامًا بالتقدم في حياتهم المهنية وبذل المزيد من الجهد، والآن، العديد من الدول الغنية تتنافس للاستفادة من اتجاه البدو الرقمي وجلب المهاجرين إلى بلادهم كحل لبعض مشاكلهم الخاصة، مثل نقص المهارات، أو الشيخوخة السريعة، أو التناقض السكاني في البلاد.

ونظرًا لنقص المهارات، في معظم الحالات، فإن الشركات الخاصة هي التي تعرض دفع تكاليف نقل موظفيها المهاجرين إلى البلدان التي تكون فيها القوى العاملة الوطنية محدودة.


قائمة بالدول التي ستدفع لك مقابل الانتقال اليها:

20-موريشيوس
تدفع: 440 دولارًا لرواد الأعمال الطموحين
تقدم جزيرة موريشيوس حوالي 440 دولارًا لبدء عمل تجاري هناك، للتأهل، يجب أن يكون لديك خطة عمل مربحة. بمجرد تقديم الطلب، يكون الأمر متروكًا للحكومة لقبول الطلب أو رفضه بناءً على معاييرها. تشتهر موريشيوس باقتصادها المتنامي وهي دولة صديقة للغاية للأعمال التجارية. يعتمد معظم اقتصادهم على الزراعة والسياحة والصادرات المالية. تقدم موريشيوس أيضًا رعاية صحية مجانية للمقيمين.


19-صقلية، إيطاليا
تدفع: 5,420 دولارًا أمريكيًا أو منزلًا مقابل 1 يورو لأي شخص يتطلع إلى الانتقال
صقلية، أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، يتقلص عدد سكانها منذ بعض الوقت. وعلى الرغم من أنها تعتبر جزءًا من إيطاليا، إلا أنها تقع خارجها جغرافيًا. تبيع مدينتان في هذه الجزيرة، سامبوكا دي سيسيليا وتروينا، منازل للمقيمين الجدد مقابل يورو واحد فقط لإعادة السكان إلى طبيعتهم. ومع ذلك، يتعين عليك دفع تكاليف التجديد الإلزامي للمنزل وإيداع مبلغ 6000 دولار كضمان للدولة. سيتم استرداد الوديعة عند الانتهاء من التجديد. وبالمثل، تقدم مدينة أخرى على الجزيرة، تدعى بيتراليا سوبرانا، مبلغ 5420 دولارًا للأفراد والعائلات الذين يتطلعون إلى الانتقال بشكل دائم إلى المدينة.

18- ليجراد، كرواتيا
يدفع: 4000 دولار أمريكي + (0.16 دولار أمريكي) للأشخاص المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا
كانت ليجراد ذات يوم قرية مأهولة بالسكان في كرواتيا، ولكن بسبب الهجرة إلى المناطق الحضرية، انخفض عدد سكانها بمرور الوقت. لذا، تعرض كرواتيا الآن منزلًا في القرية مقابل كونا واحدة فقط، أي حوالي 0.16 دولار. من المرجح أن يتطلب المنزل تكلفة تجديد عالية، لكن الدولة ستدفع 4000 دولار من التكلفة الإجمالية. لكي تكون مؤهلاً لهذا العرض، يجب أن يكون عمرك أقل من 40 عامًا، وأن تكون مستقرًا ماليًا، وأن تكون حاصلاً على درجة علمية. سيُطلب منك أيضًا تسجيل الإقامة في ليجراد خلال 3 سنوات.


17- إيطاليا
تدفع: 10.000 دولار للطلاب والباحثين
الحكومة الإيطالية لديها برنامج يسمى "استثمر موهبتك". يستهدف هذا المشروع بشكل أكبر الطلاب والباحثين الذين يرغبون في تعزيز حياتهم المهنية أثناء إقامتهم في إيطاليا. يقدم "استثمر موهبتك " 10000 دولار وتأشيرة لمدة عام واحد لجميع أولئك الذين يتم قبولهم. وهناك بعض المدن الصغيرة في إيطاليا مثل كانديلا و Molise و Vetto التي تتراجع ببطء من حيث عدد السكان وتبحث عن المزيد من الأشخاص للانتقال إلى هناك.

16- اليابان
تدفع: 10.000 دولار للأجانب
تقدم اليابان تأشيرة لمدة عام واحد وما يصل إلى 10000 دولار أمريكي للأجانب للانتقال إلى اليابان، كجزء من برنامج التنشيط الإقليمي. وذلك لمساعدة البلاد على اختلال التوازن السكاني وزيادة الدخل في المناطق الريفية. تتمتع اليابان ببيئة أعمال جيدة والكثير من فرص النمو. وتقدم الحكومة أيضًا حوافز إضافية للعائلات التي تتطلع إلى الانتقال إلى المناطق الريفية في اليابان.

15-النمسا
تدفع: 10000 دولار للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين غير السويسريين
النمسا هي إحدى الدول التي ستدفع لك إذا انتقلت إلى هناك. بموجب برنامج البطاقة الحمراء والبيضاء والحمراء، تقدم النمسا للمواطنين العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية وغير السويسريين مبلغ 10000 دولار للانتقال إلى هناك. يتضمن هذا البرنامج تأشيرة لمدة عام واحد بالإضافة إلى الدعم المالي. نظرًا لأن النمسا بلد يصعب الانتقال إليه، ولديها العديد من فرص العمل، فإن برنامج البطاقة الحمراء البيضاء مثالي للأشخاص العاملين من دول العالم الثالث الذين يرغبون في الانتقال إلى النمسا. ومع تطبيق الشروط، تقدم النمسا هذا البرنامج بسبب نقص العمال المهرة في البلاد.

14- إنجلترا
تدفع: 10000 جنيه إسترليني للمعلمين
تتمتع إنجلترا، وهي أرض مليئة بالمناظر الطبيعية الجمالية والمدن الحديثة النابضة بالحياة، بفرصة للمعلمين في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن إنجلترا تتمتع بأحد أفضل أنظمة التعليم في العالم، إلا أنها تواجه حاليًا نقصًا في المعلمين. وفي الفترة 2022-2023، حققت الدولة 59% فقط من أهداف توظيف المعلمين. لذا، لسد النقص، تعرض إنجلترا دفع 10000 جنيه إسترليني للمعلمين الذين يخططون للانتقال إلى هناك.


13-الولايات المتحدة الأمريكية
تدفع: 15000 دولار للأفراد العاملين والموهوبين
بعض المدن في الولايات المتحدة، مثل روتشستر، نيويورك، تدفع للأشخاص ما يصل إلى 15000 دولار للانتقال إلى هناك. ال "الانتقال إلى منحة روتشستر"يتضمن منح مشتري المنزل والبرامج المخصصة بمجرد انتقالك إلى هناك. لكي تكون مؤهلاً للحصول على هذه المنحة، يجب أن يكون لديك وظيفة عن بعد بدوام كامل، وأن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل، وأن تكون قادرًا على الانتقال إلى روتشستر في غضون ستة أشهر من قبول الطلب. ومن خلال هذا البرنامج، يأمل المسؤولون في مدينة روتشستر في العثور على الأفراد ذوي المواهب العالية وتقديم الفرص الاقتصادية لهم. الصناعات الرئيسية في روتشستر هي التصنيع والتصوير الصحي ومناطق الطاقة الذكية.

12-كندا
تدفع: 15000 دولار للطلاب
تقدم كندا لخريجي الجامعات 15000 دولار كإقرارات ضريبية للبقاء في البلاد. الشرط الوحيد هو أنك تحتاج إلى خريج مدرسة ما بعد الثانوية من بعض المؤسسات المعتمدة. وسيستمر أولئك الذين تم قبولهم للحصول على هذا الحافز في الحصول على نفس المبلغ لمدة 10 سنوات. خلال هذا الوقت، سيتعين عليهم تقديم الضرائب والحفاظ على الإقامة بأنفسهم. إذا أراد موظف عن بعد مقيم في كندا التقديم، فإن هذا البرنامج مؤهل ومفتوح له أيضًا.

11- جزيرة سارك
تدفع: 20.000 دولار للأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال
جزيرة سارك هي دولة جزيرة تقع في القناة الإنجليزية، وتشتهر بحياتها الهادئة والهادئة. قدم سارك برنامج جمعية سارك، الذي يقدم ما يصل إلى 20 ألف دولار وتأشيرة لمدة عام لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الجزيرة. البرنامج مفتوح للجميع، ولكن يجب أن تكون مؤهلاً لتلقي التمويل. ومن خلال هذه المبادرة، تأمل الجزيرة في جذب المزيد من السكان ومكافحة انخفاض عدد السكان. يبلغ عدد سكان الجزيرة الحالي 562 نسمة. الناس هنا مرحبون والبيئة آمنة. تعتبر السياسات الضريبية والجانب التجاري في هذه الجزيرة مواتية بشكل خاص لرواد الأعمال حيث لا توجد ضرائب على الدخل وأرباح رأس المال والشركات والميراث وما إلى ذلك.

10-اليونان
تدفع: 21.600 دولار للعائلات
تواجه اليونان حاليًا أزمة انخفاض عدد السكان وتبحث عن المزيد من الأشخاص للعيش في البلاد حتى تتمكن من الاستمرار في النمو وتحفيز اقتصادها. على الرغم من عدم وجود برنامج قطري رسمي للتقدم إليه، تقدم العديد من المدن في اليونان راتبًا للعيش هناك. على سبيل المثال، تقدم جزيرة أنتيكيثيرا دفعة شهرية تبلغ حوالي 600 دولار للسنوات الثلاث الأولى، بإجمالي 21600 دولار. عادةً ما يتم تقديم هذا للعائلات فقط بدلاً من الأفراد المنفردين.

9- أيرلندا
تدفع: 50.000 دولار لرواد الأعمال والشركات الصغيرة
تعرض أيرلندا الدفع لرواد الأعمال والشركات الصغيرة الذين يرغبون في إنشاء شركات في بلدهم، مما يضع البلد على قائمة البلدان التي تدفع لك مقابل الانتقال إلى هناك. يبلغ مبلغ الحافز لبرنامج رواد الأعمال الأيرلنديين 50 ألف دولار، إلى جانب تأشيرة لمدة عام واحد. هذه فرصة ممتازة للشركات في المراحل الأولى من أعمالها - مع الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وأسواقه، هناك فرصة متزايدة لنمو الأعمال التجارية.

8-اسبانيا
تدفع: 50.000 دولار لرواد الأعمال
تقدم الحكومة الإسبانية برنامجًا آخر لرواد الأعمال لبدء أعمالهم التجارية في بلادهم. يتضمن ذلك حافزًا قدره 50 ألف دولار وتأشيرة لمدة عام واحد. تقدم بعض المدن أيضًا برامج إضافية تدفع للأشخاص مقابل الانتقال إلى هناك. عادةً ما يتم تقديمها للأزواج الشباب الذين يرغبون في تكوين أسرة، ويتم منحهم أموالًا إضافية مقابل كل طفل لديهم. ومع ذلك، بالنسبة لبعض المدن، قد يتعين على المتقدمين العيش في المدينة لفترة زمنية محددة. بونجا، على سبيل المثال، تتطلب أن تعيش الأسر هناك لمدة خمس سنوات على الأقل قبل التقدم بطلب للحصول على التمويل.

7- الدنمارك
تدفع: 50.000 دولار لرواد الأعمال الطموحين
الدنمارك بلد آخر يقدر العمال المهرة ويبحث عن رواد الأعمال للانتقال إلى هناك. تقدم الحكومة مبلغ 50 ألف دولار ودعمًا وتأشيرة لمدة عام لرواد الأعمال الطموحين من خلال برنامج Startup Danish. تم تصميم البرنامج لمساعدة الأشخاص على بدء وإنشاء أعمال تجارية جديدة وفريدة من نوعها في البلاد - مع اقتصاد مستقر ومتنامي ومناخ أعمال جيد، تعد الدنمارك المكان المثالي للشركات الناشئة.

6- البرتغال
تدفع: 5,243 دولارًا أمريكيًا للأفراد العاملين و50,000 دولارًا أمريكيًا لرواد الأعمال الطموحين
تدفع الحكومة البرتغالية للناس مقابل العمل في المناطق الداخلية من البلاد من خلال برنامج Emprego Interior MAIS، الذي يدفع في شكل منح تصل إلى 5243 دولارًا. توفر البرتغال نوعية حياة جيدة وتوازنًا بين العمل والحياة، مما يجعلها مكانًا رائعًا للعاملين عن بعد. يُطلب من المتقدمين البقاء لمدة تصل إلى عام إذا تمت الموافقة على هذا المخطط. هناك أيضًا مخطط تأشيرة البدء الذي يقدم 50 ألف دولار للأشخاص الذين يتطلعون إلى بدء عمل تجاري في الب

5-أيسلندا
تدفع: 50.000 دولار لرواد الأعمال
من خلال برنامج Startup آيسلندا، تقدم أيسلندا مبلغ 50 ألف دولار للأشخاص الذين يتطلعون إلى بدء عمل تجاري في البلاد. تقدم الحكومة الدعم بالإضافة إلى تأشيرة لمدة عام واحد للمتقدمين الذين يتم قبولهم لهذا البرنامج. تعد أيسلندا أيضًا مكانًا مثاليًا لبدء مشروع تجاري نظرًا لبنيتها التحتية الجيدة واقتصادها سريع النمو. وتتطلع البلاد إلى بناء نظام ريادي مستدام من خلال هذا البرنامج.

44-سويسرا

تدفع: 53.000 دولار للمواطنين
تقدم مدينة ألبينن في سويسرا مبلغ 53 ألف دولار للمواطنين للانتقال إلى هناك، لأن المدينة تواجه حاليًا أزمة هجرة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 243 نسمة فقط. ومع ذلك، فإنها تتطلب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا وأولئك الذين يحملون الجنسية السويسرية بالفعل. يتطلب Albinen أيضًا منك البقاء لمدة عشر سنوات على الأقل في المدينة، وإلا ستحتاج إلى إعادة الأموال. من ناحية محلية، فهي مدينة رائعة ذات جبال جميلة، ومعدل جريمة منخفض، ونظام تعليمي جيد.



3-تشيلي

تدفع: 80.000 دولار لرواد الأعمال الطموحين
تقدم تشيلي التمويل للشركات الناشئة التي ترغب في بدء رحلتها في تشيلي. يحفز البرنامج الشركات بتمويل قدره 80 ألف دولار بالإضافة إلى تأشيرة عمل لمدة عام. تقدم شيلي هذا الحافز في الغالب للمساعدة في تحفيز اقتصادها وتقديم خيار للشركات الجديدة لبدء شركاتها في سوق البلاد. ومع ذلك، لا تعتمد تشيلي على المواطنين الجدد للهجرة إلى البلاد.



2-جزر أيرلندا النائية
تدفع: 87600 دولار لأي شخص يرغب في الانتقال

الحديث عن ايرلندا هنا عن جزرها النائية هذه المرة، وتأمل الحكومة الأيرلندية في سكن وتعزيز مجتمعاتها الساحلية من أجل تعزيز الاقتصاد. وتأمل أيرلندا في تنشيط هذه المجتمعات الساحلية من خلال زيادة عدد السكان المقيمين وتعزيز الاقتصاد. لكي يكون المتقدمون مؤهلين للحصول على منحة بقيمة 87.600 دولار، يجب عليهم شراء منزل في أي من هذه الجزر، التي تم بناؤها قبل عام 1993، ولكنها ظلت شاغرة لمدة عامين أو أكثر. لاحظ أن هذا البرنامج ينطبق على جميع الجزر النائية الثلاثين في أيرلندا، والتي تكون منفصلة تمامًا عن البر الرئيسي من حيث الجسور والطرق.

1-نيوزيلندا
تدفع: 165.000 دولار لرواد الأعمال

تشتهر نيوزيلندا بمناظرها الطبيعية الرائعة وثقافة الماوري الغنية. تقدم مدينة كايتانغاتا في نيوزيلندا لرواد الأعمال الطموحين حوالي 165 ألف دولار وسكن مجاني. يرجع السبب في الغالب إلى نقص المهارات والأزمة السكانية - يبلغ عدد سكان كايتانغاتا 800 نسمة ولكن بها أكثر من 1500 وظيفة مفتوحة. اقتصاد نيوزيلندا المزدهر وسوقها المتنامي، يجعلها مكانًا مثاليًا لبدء مشروع تجاري. مع التسجيل عبر الإنترنت، أصبحت عملية التقدم بطلب للحصول على عمل تجاري بسيطة.

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