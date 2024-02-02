زعيم حزب تركي: أميركا عدو لنا

وقال برينجك: "يجب على تركيا أولا أن تدرك الواقع وفي الآونة الأخيرة قتل تسعة من جنودنا في شمال العراق، وأسقطت الولايات المتحدة طائراتنا مباشرة".وأضاف: "شارك الجنود الأميركيون مع قادتهم وضباط القوات الخاصة في الغارة على ميتينا... أميركا ضدنا، أميركا هي عدو لتركيا، لقد أقامت أميركا قواعد عسكرية على طول ساحل اليونان".وفي وقت سابق، قالت صحيفة Hürriyet، إن واشنطن قامت مؤخراً بتزويد حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية، وتشن "حرب استنزاف" ضد تركيا.