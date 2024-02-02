أنقذه من الصقيع.. تركي يقتل سائق تاكسي وينصحه: لا تثق بالناس (فيديو)

Soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan şoför, 3 kurşunla ağır yaralandı...
Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.… pic.twitter.com/hCSDyeatpi
— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) February 1, 2024
Soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan şoför, 3 kurşunla ağır yaralandı...
Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.… pic.twitter.com/hCSDyeatpi