أنقذه من الصقيع.. تركي يقتل سائق تاكسي وينصحه: لا تثق بالناس (فيديو)

Soğukta bekleyip üşümesin diye aldığı yolcu tarafından saldırıya uğrayan şoför, 3 kurşunla ağır yaralandı...



Araç içi kamerasına yansıyan olayda, dakikalarca araç içerisinde bir şeyler arayan saldırganın, soğukkanlı tavırları ve yaralı şoföre tokat atması dikkat çekti.… pic.twitter.com/hCSDyeatpi