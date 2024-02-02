واشنطن تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

يأتي ذلك، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد في لبنان وتركيا؛ "لتقديم الدعم المالي المهم" إلى شبكة مالية يعتمد عليها فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني.وتجمد العقوبات كل ممتلكات المستهدفين في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.كما تعرض المؤسسات المالية غير الأمريكية وغيرها من الجهات التي تشارك في تعاملات معينة مع أشخاص خاضعين للعقوبات نفسها لاحتمال الخضوع لعقوبات أو إجراءات إنفاذ القانون.