تركيا.. استقالة محافظ البنك المركزي

وجاء في بيان للمسؤولة المالية السابقة في "وول ستريت" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "طلبت من الرئيس أن يعفيني من مهامي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".وفي أول تعليق له على خبر الاستقالة، قال وزير المالية التركي إن "استقالة محافظة البنك المركزي إركان كان قرارها".