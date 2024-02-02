رسميا.. واشنطن تبدأ الرد على مقتل جنودها بهجوم على سوريا

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".وسبق أن وسائل اعلام سورية، بأن طائرات مسيرة مجهولة، هاجمت مقرات تابعة لجماعات مسلحة في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا.وبحسب مصدر ميداني فإن "المسيرة، على الأغلب انطلقت من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور".