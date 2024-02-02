تفاصيل جديدة عن حصيلة الهجوم الأمريكي على مواقع بين العراق سوريا

وذكرت وسائل إعلام سورية: "مقتل 10 اشخاص وإصابة 18 جراء هجوم أمريكي على مناطق حدودية مع العراق".فيما افادت فوكس نيوز: "تقارير عن ضرب 8 أهداف في سوريا ومقتل 6 أشخاص".اما رويترز فنقلت عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين: "الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات انتقامية ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين ".اما سي إن إن فنقلت عن مسؤولين أمريكيين: "الولايات المتحدة بدأت شن ضربات على أهداف في العراق وسوريا".