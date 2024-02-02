القيادة المركزية الامريكية تتبنى الهجمات على العراق وسوريا وتكشف عن تفاصيلها

وقالت القيادة: "شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له".وأضافت: "ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفًا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة".وأشارت الى: "استخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، وشملت المنشآت التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف".