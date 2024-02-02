بايدن يعلق على الضربات الامريكية: ردنا بدأ اليوم

وقال بايدن: "بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا".وأضاف: المنشآت المستهدفة في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة قواتنا".وأكد بايدن: "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها".واوضح: "الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم".وأشار بايدن: "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".