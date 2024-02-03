الكشف عن حقيقة مشاركة الأردن بالغارات الأميركية داخل العراق

وقال المصدر في رد على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه "لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تداولها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أميركية داخل العراق، وان القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً".واهابت القيادة العامة للقوات المسلحة "بعدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".