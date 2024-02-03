مقتل 19 شخصا بسبب حرائق في تشيلي

وقالت الوزيرة "هناك 19 قتيلا تم سحب جميع الجثث"، محذرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.وأوضحت أنه تم التعرف على هويات 15ضحية، لافتة إلى استمرار اندلاع 92 حريقا أتت على 43 ألف هكتار.وأفادت إذاعة Biobiochile بمقتل 10 أشخاص وإصابة 28 آخرين جراء حرائق الغابات وسط تشيلي.وقد اجتاحت حرائق الغابات إقليم فالبارايسو على مساحة 7.8 ألف هكتار.ويتم تسجيل حرائق الغابات في تشيلي كل عام تقريبا ويعود سببها إلى الحرارة الشديدة والعامل البشري.