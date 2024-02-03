تحديد موعد اجتماع مجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي الأخير

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين المقبل لبحث الضربات الأخيرة التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن.







وأفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "فرانس برس" بأن الاجتماع سيعقد الاثنين الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).



وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.



ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه بطلب روسي لبحث الضربات الأخيرة.وأفادت مصادر دبلوماسية بحسب وكالة "فرانس برس" بأن الاجتماع سيعقد الاثنين الساعة (21:00 توقيت غرينيتش).وبحسب المصادر ستبحث الجلسة الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة. وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا وشملت أهداف عدة، قامت بها قاذفات بعيدة المدى، رداً على قصف استهدف قاعدة أمريكية في الأردن اسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.