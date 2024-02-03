غارات أمريكية تستهدف خمس مدن يمنية

استهدفت غارات جوية أمريكية عدداً من المدن في اليمن منها العاصمة صنعاء.

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن غارات جوية أمريكية استهدف صنعاء وذمار وحجة والبيضاء وتعز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء السبت، تدمير 6 صواريخ مضادة للسفن في اليمن.

وقد وسع الحوثيون هجماتهم التي كانت تستهدف السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" أو المتجهة إلى موانئها لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردا على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.



وتشن طائرات حربية أمريكية وبريطانية منذ 12 يناير غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق عدة من اليمن.

يشار الى أن غارات جوية أمريكية استهدفت، فجر السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.





