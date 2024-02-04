زواجهما "غير قانوني ولا إسلامي".. باكستان تحكم بحبس رئيس وزرائها السابق وزوجته

وقضت المحكمة بأن زواج خان في عام 2018 من بشرى بيبي، وهي معالجة روحية، كان غير إسلامي وغير قانوني.ويقبع خان بالفعل في السجن بتهمة الفساد منذ يوم الأربعاء الماضي، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة، حيث أدين الزوجان بالتربح من الهدايا الحكومية.وقال خان (71 عاما) إن القضايا العديدة المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، بحسب "بي بي سي".وتزوج الاثنان في عام 2018، قبل أشهر من انتخاب خان رئيسا للوزراء. وبيبي، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات وترتدي الحجاب دائمًا في الأماكن العامة، هي الزوجة الثالثة لخان.وكان لخان سمعة ماجنة في سنوات لعبه للكريكيت قبل أن يتزوج سيدة المجتمع البريطانية جيميما جولدسميث في عام 1995. واستمر الزواج تسع سنوات وأنجب ولدين، بحسب تقرير للـ"بي بي سي".وفي عام 2015، تزوج خان للمرة الثانية من الصحفية ومذيعة الطقس السابقة في بي بي سي ريهام خان، واستمر الزواج لمدة أقل من عام.وحكم السجن الصادر يوم السبت هو الثالث على خان في أقل من أسبوع. وحكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق سرية.