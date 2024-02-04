طالبان: زراعة المخدرات في أفغانستان وصلت إلى الصفر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
12:30 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تركيا تعلن استهداف مواقع شمالي العراق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480750-638426455123831507.jpg
طالبان: زراعة المخدرات في أفغانستان وصلت إلى الصفر
دوليات
2024-02-04 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
600 مشاهدة
أكدت حكومة حركة طالبان، اليوم الاحد، نهاية زراعة المخدرات في أفغانستان، وذلك بعدما كانت البلاد تُعرف بأنها أكبر منتج للأفيون (نبات الخشخاش) في العالم.
وقال نائب وزارة الداخلية عبد الحق آخوند، في تصريح صحفي "نؤكد للجميع أن زراعة المخدرات في أفغانستان وصلت إلى الصفر".
وأضاف آخوند "بعد أن أصبحت طالبان أكثر كفاءة، تم تدمير أكثر من 1000 مصنع للمخدرات في أفغانستان، وفي العمليات العسكرية، تم القبض على أكثر من 13 ألف شخص وتم تسليمهم إلى المحكمة بتهم إنتاج المخدرات وبيعها وتهريبها".
وبين المسؤول في طالبان "أنه بعد استعادة طالبان السلطة في أفغانستان، تم تطهير أكثر من 15 ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالخشخاش، وذلك على الرغم من أن المجتمع الدولي لم يتعاون مع أفغانستان في مكافحة المخدرات".
وكشف آخوند أن "عدد مدمني المخدرات في أفغانستان يزيد على ثلاثة ملايين، وقال إنه تم جمع ومعالجة أكثر من 100 ألف من هؤلاء المدمنين حتى الآن".
وفي مطلع تشرين الثاني الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، عن "انخفاض إنتاج الأفيون في أفغانستان بنسبة 95%، معتبرة أن ذلك نتيجة الحظر الذي فرضته حركة طالبان".
وانخفضت المساحة المزروعة بالخشخاش من 233 ألف هكتار إلى 10 آلاف و800 هكتار، كما أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض إنتاج الأفيون، ليتراجع إنتاج هذا المخدر من 6200 طن العام 2022 إلى 333 طنًا العام 2023.
وكان يتم توريد 90% من نبات الخشخاش في العالم، والذي يشكل أيضًا المادة الخام للهيروين، من أفغانستان.
وبالنسبة للعديد من المزارعين الأفغان، كانت زراعة هذه المادة وسيلة للبقاء على قيد الحياة في خضم الحرب والفقر.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
8 عروض رسمية على طاولة أيمن حسين.. كم تبلغ قيمته السوقية؟
رياضة
46.56%
01:57 | 2024-02-03
8 عروض رسمية على طاولة أيمن حسين.. كم تبلغ قيمته السوقية؟
01:57 | 2024-02-03
العراق يعلن الحداد العام
سياسة
21.42%
08:47 | 2024-02-03
العراق يعلن الحداد العام
08:47 | 2024-02-03
بعد الخروج أمام الأردن.. أعلى 5 لاعبين عراقيين تقييمًا في كأس آسيا
رياضة
16.67%
02:40 | 2024-02-03
بعد الخروج أمام الأردن.. أعلى 5 لاعبين عراقيين تقييمًا في كأس آسيا
02:40 | 2024-02-03
القصف الأمريكي للقائم مستمر.. ونداءات للأهالي بالإخلاء
أمن
15.35%
16:43 | 2024-02-02
القصف الأمريكي للقائم مستمر.. ونداءات للأهالي بالإخلاء
16:43 | 2024-02-02
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
Morning Live
عودة فايروس كورونا - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ٢٠٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-02-04
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
رحال
مرقد اولاد مسلم في بابل - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
13:30 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ شباط ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-2-2024 | 2024
12:30 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ شباط ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-02-03
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
Biotic
اضرار شرب الدكسن للبنات - الحلقة ٤١ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
فنّ نيوز
ابرز المسلسلات الرمضانية 2024 - الحلقة ٢٢ | 2024
14:30 | 2024-02-02
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
علناً
تعيينات جديدة بانتظار حملة الشهادات - الحلقة ٣٥ | الموسم 2
15:30 | 2024-02-01
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
بعد التحري
سلسلة عقود يشوبها الفساد….حكومة البصرة تحت طائلة المساءلة - الحلقة ٤١ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-31
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما سبب خروج المنتخب الوطني من كأس آسيا؟
خطأ تحكيمي
خطأ تحكيمي
ضعف تدريبي
ضعف تدريبي
مشاكل في التشكيلة
مشاكل في التشكيلة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.