تركيا تعلن استهداف مواقع شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، عن استهداف مواقع تابعة لحزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق.

ووفقاً للوزارة أسفرت هذه الغارات عن "مقتل أكثر من عشرة مسلحين وتدمير مخابئهم ومخابئ الأسلحة".



وتستهدف وزارة الدفاع التركية قيادات حزب العمال الكردستاني بغارات جوية، كان آخرها العملية التي نفذتها الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية شمالي العراق.