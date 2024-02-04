واشنطن: نريد أن تساعدنا بغداد على مواجهة التهديد

دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأحد، الحكومة العراقية الى مساعدة بلاده على مواجهة ما وصفه "التهديد".





وقال كيربي بحسب قناة "فوكس نيوز"، إن "الهجمات التي تشنها المليشيات، وعدم محاسبتها يشكلان انتهاكا للسيادة العراقية أكثر من عمليات الجيش الأميركي".