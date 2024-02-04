ترامب بشأن "هجوم الأردن": لو كنت رئيساً لما حدث

وقال بحسب شبكة "فوكس نيوز": "معي، لم يكن هذا ليحدث أبدا"، مشيرا إلى عدم كفاءة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.كما انتقد ترامب قرار بايدن التحدث مسبقا عن الرد الانتقامي على الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن، وقال: "لم يكن عليه أن يقول أي شيء سيفعله.. إنه غير كفء، والجميع يعلم أن هناك من يتخذ القرارات نيابة عنه، هو لا يفعل ذلك بنفسه".وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر أمس السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا.وفجر اليوم الأحد، صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.وتعرضت القوات الأمريكية في الأردن، قبل أيام، لهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.