البنتاغون تكشف تفاصيل جديدة تخص الضربات في العراق وسوريا

وقالت البنتاغون، أن "تقييم ضربات الجمعة في العراق وسوريا أظهر أن 84 من أصل 85 هدفا قد دمرت أو تضررت وظيفيا".وأضافت أنه "لا توجد مؤشرات حاليا على مقتل إيرانيين في الضربات الجوية التي نفذت في العراق وسوريا".واستهدفت غارات جوية أمريكية، فجر السبت، العراق وسوريا وأسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.