عاصفة قوية تجتاح ولاية أمريكية وتحذير من فيضانات

وأصدرت سلطات الولاية تحذيرات وأوامر إخلاء في مقاطعات سانتا باربرا ولوس أنجلوس وفينتورا ومونتيري، وأعلنت المدارس إغلاق أبوابها وتعليق الدروس يوم الاثنين في جميع أنحاء مقاطعة سانتا باربرا.ووصلت العاصفة، التي تحمل اسم "باينابل إكسبرس" إلى شمال كاليفورنيا يوم السبت، عندما كانت معظم أنحاء الولاية تحت سيطرة الرياح أو الأمواج أو الفيضانات.كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا نادرا من رياح بقوة الإعصار تهب على الساحل الأوسط، تصل سرعتها إلى 148 كم/ ساعة من شبه جزيرة مونتيري إلى القسم الشمالي من مقاطعة سان لويس أوبيسبو.ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة على طول الساحل وتضرب منطقة لوس أنجلوس مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على ارتفاعات عالية ثم تضرب مقاطعة أورانغ وسان دييغو يوم الاثنين.ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على جنوب كاليفورنيا حتى يوم الثلاثاء.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 15 سم في المناطق الساحلية والوادي بجنوب كاليفورنيا، وأن يرتفع إلى 31 سم في سفوح التلال والجبال. وتوقع خبراء الأرصاد حدوث انهيارات طينية وتدفقات للأنقاض وفيضانات.