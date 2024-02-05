باكستان.. مقتل 10 من رجال الشرطة بهجوم مسلح

السومرية نيوز - دوليات



قتل عشرة من رجال الشرطة، بهجوم شنه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان.



وذكر قيادي رفيع في الشرطة أن "عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة شرطة على الأقل".



وقال قائد شرطة خيبر باختونخوا أختر حياة غاندابور، إن الهجوم شنه "أكثر من 30 إرهابيا من ثلاثة اتجاهات وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف".